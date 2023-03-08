馬祖莒光鄉近期因缺乏肉品，讓防區駐軍吃了好幾天白飯加罐頭，有官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」，引發熱議。甚至傳出吹哨者接到來自軍方的關切電話，要求將臉書貼文下架。民眾黨台北市議員林珍羽8日在《新聞大白話》節目指出，這事件反映蔡政府典型的三部曲：第一，遇到事情先否認；第二，嚴查吹哨者是誰；第三，追究洩密責任。有如「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的2.0版本。

「皇帝不差遣餓兵！」林珍羽質疑，所以現在蔡政府是要告訴我們台海很安全嗎？這些軍官兵我們不用養你們，你們只要用白飯當主食就可以了，大家就夠用了？蔡政府要好好警惕一下，當你花大錢向美國爸爸買高科技武器的同時，請問我們台灣保衛國土的士兵為何會沒肉吃？

林珍羽指出，蔡政府有一個典型的三部曲：第一，遇到事情先否認。第二，嚴查吹哨者是誰，看看現在這位西莒的老兵，是不是趕快出來否認？「我什麼都不知道，我沒有跟任何人聯絡！」因為他已經被嚴查了。第三，追究洩密責任。「那跟『國防布』有什麼不同嗎？」

林珍羽強調，如果今天士兵沒有肉吃，請問你們這些幾顆星的軍官、上將有沒有肉？如果你們有肉，你們是怎麼樣對待下面的士兵？難道還要再出現洪仲丘事件，國軍才會來正視今天的問題？這叫作「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的2.0版本。

林珍羽直言，連面對台海危機的前線都可以沒肉吃，請問我們拿什麼跟人家打仗？當你們大張旗鼓抗中保台，國軍竟然在那邊餓肚子，還必須在沙灘寫字求救，如果沒人拍到的話？請問誰知道國軍沒肉吃？蔡政府真的是養兵千日用在一時嗎？沒有給足夠的能量，誰會為這個國家打拚？