請把明年秋天的假期空下來，要看彗星了。名叫「紫金山-阿特拉斯」(C/2023 A3,Tsuchinshan-ATLAS）的巨型彗星可望成為明年的夜空奇景，目前天文學家預計，它在最亮的是候可以達到0.7星等，非常容易發現。它是長周期彗星，大約8萬年才會接近太陽一次，也就是說，上一次接近太陽，人類還在穴居時代。

科學警報(Science Alers)報導，這枚彗星是在1月9日，被南京紫金山天文台拍攝到，但是當時並沒有被辨識，到了2 月 22 日，小行星探知警告系統(Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System,簡稱ATLAS)最早判斷出它是新彗星，於是就最早發現單位，與辨識系統的紫金山天文台和阿特拉斯計畫共同為名，而Altas又是希臘神話的擎天神，或許也可稱「紫金山-擎天神彗星」。

1996年的百武彗星。(圖/NASA)

天文學家很快就算出這顆彗星最佳的觀測時機，它最接近太陽(近日點)的時間是9 月28日，此時彗星噴發物質最猛烈，然後在10月13日，它離地球最接近(近地點)，這段就觀測彗星的「最佳時間窗口」。

天文學家粗估，在近日點時候，彗星可達到0.7 等。這意味著它相當明亮。請記住，星等的數杂愈低的就代表愈亮，夏季夜空的織女星是0等，而1等星就已經相當明亮了。

到了近地點時期，這顆彗星會更容易觀察，可能達到更加耀眼的-0.2，這將使它成為夜空中最亮的天體之一。如果它噴發壯觀的彗尾，那麼會變得更為龐大，甚至可能達到-5星等。

也就是說，只要它能完整的繼續存在，那麼它將是明年最重要的天文奇景。不過，彗星是非常鬆散的，它也可能在接近太陽的旅程中，就容然自己崩潰瓦解，這誰也說不準。

除了顯著的亮度外，天文學家發現，這枚彗星的航行速度特別快：每小時大約29萬公里，繞行太陽系的一圈，大約需要 80,660年。目前它位於土星和木星軌道之間。

巨大而明亮的彗星可遇而不可求，近50年來，最著名的包括：1975年的威斯特彗星(Comet West,C/1975 V1)星等達到-3等、1996年的百武彗星(C/1996 B2)，星等達到零等，彗尾超過半個天空、1997年的海爾波普彗星(Comet Hale-Bopp,C/1995 O1)星等達到-1等，被稱為「世紀末彗星」，引起全球風潮。

2007年的麥克諾特彗星。(圖/ESO)

進入21世紀，2007年麥克諾特彗星(Comet McNaught,C/2006 P1) 星等達到-5.5等，有極為壯觀的扇形彗尾，是當年的天文盛會，可惜它只有在南半球可見； 再來是2020年的尼歐懷茲彗星(Comet NEOWISE,C/2020 F3)，星等達到0等，可惜只有清晨與傍晚可見，也沒引起熱議。

1月底，呈現幽綠光芒的ZTF彗星( C/2022 E3 )接近地球，可惜它並不明亮，僅達到6點，肉眼只能「勉強可見」，自然沒引發天文風潮。但是明年來到的「紫金山-阿特拉斯彗星」就相當有希望，屆時人們可以走出戶外，在夜空裡看看這個8萬年來一次的太空遊子。