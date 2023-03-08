高端疫苗（6547）今公告，高端四價疫苗取得衛福部食藥署核准，將投入我國四價流感疫苗的供應，這是由高端與韓國GC Pharma合作的四價流感疫苗，疫苗適用於3歲以上民眾主動免疫接種，預計今年參與公費流感疫苗採購投標，也同步進軍自費銷售市場。

高端才公布四價流感疫苗核准好消息，公司董事長卻換人了，原董事長張世忠因職務調整卸任，改由現任高端疫苗獨立董事、中華民國審計準則委員會主委張銘政接任；張銘政曾擔任勤業眾信會計師事務所會計師。

高端表示，今年將不分配股利，選定將於6月29日召開股東會。