鄭秀文在《流水落花》中飾演一名寄養家庭母親。（甲上娛樂提供）

現年50歲的鄭秀文保養得宜。（甲上娛樂提供、服裝提供Celine）

鄭秀文（Sammi）在新片《流水落花》飾演一名寄養家庭母親，但卻因醉心照顧孩子而忽略丈夫，導致另一半感受不到愛而出軌，現實生活中，她的丈夫許志安曾在2019年被拍到偷吃，但之後已選擇原諒，鄭秀文（8日）接受台媒視訊訪問，表示並不抗拒演繹類似情節，更分享自己的婚姻觀，「原諒、諒解、修復很重要，但未必適合每對夫妻」。

鄭秀文在片中抓包老公外遇，最後也決定原諒，她認為「時間是很好的良藥，可以透過溝通讓關係修復」，當感情出現裂痕時，有人選擇讓一切結束，有人則希望修復，「每對夫妻的相處，跟經歷的情感都不一樣，處理的方式也會不一樣。」對鄭秀文來說，她的人生價值觀受宗教很大的影響，「大家知道我是基督徒，我把我從聖經學習到的東西，用在跟人的相處上。但不見得適合每個人，每個人在人生當中都有自己的領會，但是別人在我身上可以得到啟發也是很好的。」

沒有小孩的鄭秀文，也坦言戲外曾動過領養小孩的念頭，「但我的個性不太適合，也沒這方面的經驗，後來家裡變成寄養貓咪，這更適合我，因為我很常外出工作，照顧小朋友在時間分配上可能有點困難」。鄭秀文在片中洗盡鉛華，幾乎全素顏上陣，只畫了眉毛，依舊狀態極佳，被問如何保養，她僅笑稱「運動、睡覺很重要」，並強調有主動要求大方呈現皺紋，「這樣比較合乎角色，就要很誠實呈現50幾歲的狀態」。

首度當上男主角的陸駿光今也一同受訪，他直呼很幸運能夠和天后共演夫妻，在TVB訓練班時期，還曾和同學在鄭秀文的表演上，扮演造景樹木，接著不忘笑曝鄭秀文其實超愛吃，「而且還吃得很不健康，超愛洋芋片」。而原本身材就已經相當纖細的鄭秀文，為完美呈現角色瘦骨如柴的樣貌，又特地讓自己瘦到連肌肉都沒有，但她也笑曝殺青後，「幾天就回來了，買了很多洋芋片放在家，進入瘋狂的狀態」。

《流水落花》將於3月17日在台上映，日前在香港上映口碑極佳，更有望為鄭秀文摘下首座香港金像獎影后，她感謝好友劉德華、導演杜琪峰公開力挺，「他們是我的朋友也是伯樂，但一切還是得尊重評審的口味」，也爆料劉德華原本想要演出片中的丈夫，卻被她與導演婉拒，「我們之前合作風格比較偏喜劇，而且劉德華太帥，太像明星了，不過我明白他是希望幫助我們這部電影」，讓一旁的陸駿光只能苦笑。

鄭秀文最近一次在台出席公開活動已是2019年為精品站台，但她驚曝這段期間其實來過台灣不少次，去年12月曾參演1部台灣短片，甚至在2周前還來台拍新歌MV，對於詹記麻辣鍋念念不忘，瘋狂推薦一旁的陸駿光，「芋頭丸非常好吃，真材實料」，而她7月將在香港舉辦演唱會，是否也有機會來台開演，她笑回「我很久沒有華語歌了，這樣會沒人來」。