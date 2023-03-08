有「蘇格蘭甜心」之稱的路易斯卡柏狄（Lewis Capaldi），2019年以單曲〈Someone You Loved〉一鳴驚人，橫掃英國單曲榜並位列榜首7週，渾厚深情的嗓音圈粉無數，首張專輯《地獄般乏味的程度》（Divinely Uninspired to a Hellish Extent）更連續2年稱霸英國銷售專輯冠軍，近期他舉行演唱會，表演到一半卻突然病發，歌迷則立刻全場大合唱，場面相當感人。

26歲的路易斯近期在演唱會演出歌曲〈Someone You Loved〉時突然發病，面部與四肢明顯抽搐，令他無法表演，台下的歌迷看到後開始大合唱，路易斯則靜靜等著抽搐結束，場面相當暖心。路易斯去年在訪談節目《The Jonathan Ross Show》透露患上妥瑞症，該病會不受控制的發出噪音，同時會產生抽搐等症狀。

Fans finish the song for Lewis Capaldi as he struggles with Tourette’s, this was beautiful to watch ❤️ pic.twitter.com/GLh77zPv7M — Your Positive News (@yourpositivenws) February 23, 2023

路易斯近期舉行全球演唱會，3月7日他在推特上宣布將延遲在蘇黎世和米蘭的表演，他表示：「你們很多人都知道，在過去的幾個晚上的巡演中，我一直在為自己的聲音而苦苦掙扎，昨晚在斯德哥爾摩，我盡我最大的努力在演出中唱歌，儘管感覺真的很不舒服，因為我不想讓你們失望」，路易斯提到他在瑞典拜訪了一位聲音專家，被診斷出有支氣管炎，至少要休息三天，才不會對聲帶造成更嚴重的損傷。

zurich🇨🇭& milan 🇮🇹 am so so sorry 💔 pic.twitter.com/czIiQ8aFKf — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) March 6, 2023

因此他宣布原訂3月7日舉行的蘇黎世演唱會延遲到6月28日舉行，原訂3月8日的米蘭演唱會將於5月31日舉行，已經買下的門票可以進行退換票。