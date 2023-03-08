許多人都羨慕科技業的高薪，不過有時科技業雖然坐領高薪，卻得賠上身體健康。一位網友分享，朋友轉職科技業做了1年，沒想到身體卻從原本一切正常，變成體重、血壓、膽固醇、肝臟都出現紅字，讓他好奇這樣是否正常，貼文一出引發熱議。

原PO在PTT以「科技業做一年，健檢滿江紅正常嗎？」為題發文表示，朋友過去健康檢查都沒有出現任何異狀，去年因為薪水太低，決定跳槽到薪水、福利都不錯的科技業；沒想到朋友過了1年再度進行健檢時卻發現，自己的體重、血壓、膽固醇、肝臟都出現紅字異常，讓他相當好奇「正常嗎？」

對此，許多人說明，健檢紅字可能是輪班造成身體出問題，「是輪班／睡眠不足嗎？睡飽第一重要」、「兄弟加油…保持好作息…健康才是最重要的」、「就是有你這種找不到工作節奏的人」、「哪有那麼誇張，自己下班熬夜不睡覺吧」，原PO則證實，朋友確實有輪日夜班，而且不是固定作息。

但也有內行人指出，應該是原PO個人飲食問題才會顯示異常，「這比較多是飲食問題吧…」、「有錢吃太好」、「你把自己當豬養還要怪什麼工作」、「這紅字一看就像是天天雞排珍奶，這分明是吃太好」。