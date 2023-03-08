賴雅妍開心分享跟郭富城的合作趣事。（華映提供）

集結郭富城、任達華、林家棟3大影帝的香港動作犯罪片《斷網》今（8日）在台舉辦首映會，片中和郭富城扮演夫妻的賴雅妍代表出席，她提到，由於是在疫情最嚴峻期間前往香港拍攝，「處於沒什麼安全感的狀態下，因為可能隨時都會宣布封城」，幸好郭富城給了自己十足的安全感，不僅會貼心擔任她和導演黃慶勳的翻譯，片場只要發現她在，都會特別不用粵語、講中文，讓在外地拍片的她備感窩心。

賴雅妍透露，郭富城大部分時間都相當專注在角色中，想到什麼立刻跟導演討論，每場戲也都會盡量嘗試各種可能，「讓我學到很多，他是非常好的表演老師」，而她近看郭富城後，也發現對方皮膚很好，「但他說都沒有保養，片場也這樣跟著大家吃便當，而且天天熬夜！」並爆料，育有2個寶貝女兒的郭富城私下還時常曬娃，會拿出照片猛誇女兒可愛，還會陪片中飾演他們女兒的8歲童星玩，至於演完後是否有因此對家庭產生憧憬？賴雅妍坦言「多少有」。

賴雅妍在片中有不少打戲，有場樓梯間打鬥戲，拍了16小時才完成，導演要求她們「真的要弄死對方」的感覺，因為任何恐懼在鏡頭上一清二楚，不如一次完成，幸好她先前在《逃出立法院》已有訓練，「所以體力上還能負荷，且有點筋疲力盡的感覺是好的，因為更真實。」不過她也驚曝與自己拍攝對手戲的演員，不慎在滾下樓梯時把頭撞到流血，「那是唯一驚恐的點，現場安全措施其實做得很好。」