農委會鼓勵傳統市場肉攤改變銷售習慣，補助裝設冷鏈溫控設備，但在台南推動的成效有限，許多攤販仍習慣在室溫中販售，去年僅4家業者申請，其中的3家獲核准補助；今年農委會持續辦理冷鏈設備補助，預計3月下旬開始受理申請，南市府農業局呼籲畜禽肉攤業者多利用，提升攤商販售的國產畜禽肉品質，保障消費者食肉安全。

很多家庭主婦喜歡在傳統市場買溫體肉品，但是攤販若在室溫中販售，在高溫多溼的天氣裡放置一段時間，易有細菌滋生而衍生食安問題，農委會為改善食安、提升肉品衛生與品質，鼓勵肉攤業者建立完整的冷鏈設備，將生鮮肉品從上游屠宰場經冷鏈運輸車運至銷售端，全程皆採取低溫配送及保存。

市府農業局畜產科長徐幸君表示，中央這次在冷鏈展示櫃每案最高補助15萬元、冷鏈車輛最高20萬元、申請市場端的溫控設施最高20萬。去年台南有4家業者提出申請，市府協助業者送資料至中央審查，1家因資料不齊全而未通過核准；其餘3家皆通過，2家核准運輸車溫控設施、1家肉攤獲溫控設施補助。

徐幸君說，今年購置肉攤溫控設施及冷鏈運輸車等設備的補助措施，中央預計本周五討論定案，3月下旬開始受理申請，屆時可至行政院農業委員會網站查詢。