藝人安以軒的老公、德盛集團主席陳榮煉，去年11月遭控非法經營賭博跟洗錢共83項罪名，不法獲利至少15億港元(約58億新台幣)，今(8日)陳榮煉完成結案陳詞，他強調德盛並非犯罪集團，還打起了家庭牌：「兩個子女常問太太爸爸怎麼不回家？」盼能獲得無罪開釋，法院將於4月21日早上10點宣判結果。

綜合港媒報導，檢方在庭上出示證據，表示陳榮煉在德盛集團設立一個帳戶，藉此支持在菲律賓的電投事業(指賭客透過手機觀看賭博直播畫面，再透過電話下注)，此外，檢方也指出曾有一筆32億港元(約125億新台幣)轉到陳榮煉的個人帳戶，而他實際拿了約7100萬港元(約2.7億新台幣)，懷疑陳榮煉利用銀行帳戶洗錢。

對此，陳榮煉在開庭時說，德盛集團每年都有報稅，屬於合法經營的博弈中介事業，當年只有10幾位員工，後來受惠於政府開放博弈事業，才得以壯大至今。陳榮煉並表示無法接受被指控為黑社會，也說員工並非加入黑社會，僅是想「打份工」，卻因為官司問題，精神飽受折磨，自己對他們深深致歉。

此外，陳榮煉也提及家中有年邁父親、妻子安以軒跟兩名子女，卻常常聽聞爸爸在家中默默落淚，且小孩常常詢問安以軒：「爸爸怎麼不回家？」最後陳榮煉重申德盛集團並非犯罪集團，盼法官無罪開釋他跟員工，讓他們早日跟親人團聚，德盛集團也將繼續為社會做出貢獻。