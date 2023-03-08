前韓團WINNER成員南太鉉退團後負面爭議頻傳，更被網紅女友爆料他毆打以及吸毒，雖然女方在事後已經發文澄清自己服用過多精神藥物才亂發文，但警方仍依法傳喚2人到案說明，也使他形象大受影響。豈料，今(8日)又爆出他酒駕惹出事故，正遭到警方調查。

據韓媒《SBS》獨家報導，警方表示歌手南太鉉8日凌晨3點20分左右在江南準備停車開門，意外撞壞了一輛路過的計程車後照鏡，且事發後車子還行駛了約20公尺。而警方接獲報案到現場後，對南太鉉進行酒測，酒精濃度為0.114％，已達到吊銷駕照的標準。

對此，警方正在依《道路交通法》對他進行調查。另外，該則消息也在韓網論壇《theqoo》上引發熱議，不少網友因為他此前的負面傳聞太多而對此結果感到並不意外，留言：「他離開是天賜之物」、「此前的爭議還沒解決要爆出新的消息，他真的不適合當偶像」、「有點難過。」

事實上，南太鉉過往因心理因素退出WINNER，2021年時還在直播中坦言後悔退出WINNER，更當場跪地，看起來壓力很大，令粉絲相當擔心。豈料，去年8月被參加戀綜節目《Heart Signal 3》的嘉賓徐敏在IG上曬出一則與南太鉉親密照，並無預警控訴男方涉毒並毆打她，雖然貼文沒過多久便遭到刪除，仍掀起一陣輿論風波。

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