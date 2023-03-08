台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，高盛估亞太市場今、明二年經濟成長率皆達4.3％，遙遙領先先進國家及全球。整體而言，預期新興亞洲基本面將好轉，目前評價偏低優勢下，新興亞股震盪後仍將持續吸引長線資金。觀察重點在美元及美債殖利率。

歐義銳榮資產管理亞洲首席執行官兼首席投資官狄寶生（Sean Debow）指出，對於亞洲市場看法方面，大陸重新開放邊境，成為未來幾個月亞洲市場驅動力。此外，雙印面對資金輪動抽離，資金回流至大陸。另一方面，泰國受惠大陸旅客回流。

而亞洲科技股受到高庫存、低需求，獲利預期已下修，預期下半年為科技股復甦時機，目前是低價承接好機會，較看好記憶體、高速運算、電動車等相關產業。

此外，太陽能產業將受惠投入成本下降，原來為太陽能產業帶來發展阻力的高成本，隨上游原料取得難度改善，將大幅改善投入成本偏高問題；中國能源局宣示今年將新增風力及太陽能發電裝機160GW，年成長33％，歐美市場也同樣有此積極的新能源政策推動。