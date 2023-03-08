英國《金融時報》報導，蔡英文總統4月初將出訪瓜地馬拉與貝里斯，過境美國期間將與美國眾議院議長麥卡錫會面。《彭博》報導，麥卡錫證實計畫在美國會見蔡英文。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日就表示，「根據《國際民用航空公約》的規定，都可以找到一個路線去跑，所以李登輝跟蔡英文是天差地遠的規格」，引發討論。

吳子嘉7日在網路節目《關鍵時刻》中質疑，「麥卡錫真的會那麼想跟蔡英文見面嗎？蔡英文是什麼樣的？是一個要下台的總統欸，連共產黨都對蔡英文沒興趣」，吳子嘉更說，「現在的關注點都在賴清德和侯友宜身上，誰管妳要卸任的總統，講得很大尾，四月份去有什麼意義？」

吳子嘉更直言，「蔡英文到中南美洲參訪，順便到加州，這哪有超過李登輝？李登輝是專程訪問，用總統身份接受美國人邀訪到本土欸，這個只是by pass（路過），路上加油、溜搭一下而已」，吳子嘉最後也提到，「根據《國際民用航空公約》的規定，都可以找到一個路線去跑，所以李登輝跟蔡英文是天差地遠的規格，這個東西就是蔡英文幫助美國解決了麥卡錫的問題，這一定是中國大陸跟美國有交易，但是什麼交易我不知道」。