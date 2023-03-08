管不住下班身的X級生物！大陸有名17歲少女因獨自前往西藏自由行，並單獨住了1間民宿房間，但是卻發現門鎖是壞的，豈料，這名少女竟被民宿老闆性侵，少女指出，老闆看到是女的就會請喝酒，不是就會睡覺去，而且，她被性侵後，竟被民宿老闆娘嗆聲「勾引我老公」、「妳抽菸喝酒，不是一個好姑娘」、「好心請妳們喝酒，妳們還報警」等誇張的言行。

綜合陸媒報導，有名17歲少女前往西藏雅魯藏布江大峽谷自駕遊玩，沒想到慘遭1間民宿老闆性侵，少女與友人的對話紀錄也曝光，從對話紀錄可見，少女向友人表示被性侵了，她也提到已經報警，對方被拘留中，她的朋友也會帶她去醫院做身體檢查，她也向友人提醒千萬別去那間民宿住宿。

少女友表示，自己是單獨住一間，但是門鎖是壞的，結果晚上就被老闆摸進來性侵，誇張的是她還被民宿老闆娘嗆罵「不三不四、抽菸喝酒的姑娘」，並指出她勾引民宿老闆。

17歲少女因獨自到西藏遊玩，卻慘遭當地民宿老闆性侵，她還曝對話紀錄表示，遭老闆娘嗆聲「會抽菸、喝酒，不是一個好姑娘」。（翻攝自微博）

少女也提到，老闆看到有女的就請喝酒下手，沒女的就去睡覺，老闆還默默戴著帽子進來不說話，也都不理她，她另外也表示，還沒報警之前，老闆娘去她房間嗆「我老公跟我一起睡，怎麼會去妳房間」，報警後，老闆娘仍繼續嗆聲「妳抽菸喝酒，不是一個好姑娘，好心請妳們喝酒，妳們還報警」，完全無視丈夫做的事情。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「只要是門鎖壞了，多半可能是慣犯，單憑這一點可以提醒很多女性免受性侵」、「女孩子，特別是未成年，不要獨自去偏僻的地方旅遊，保護好自己」、「管不住下班身的低級生物」、「女性們，妳們去偏僻的地方，千萬別在做什麼人少的自由行了」。

事發之後，嫌疑人已被當地警方控制，由於事發之前2人都有喝酒，因此，警方會在進一步調查釐清事發原因。

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