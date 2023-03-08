法務部、最高檢察署、台灣高檢署、檢察官協會共同舉辦「國際婦女節真情相會」活動(最高檢提供)

法務部、最高檢察署、台灣高檢署、檢察官協會共同舉辦「國際婦女節真情相會」活動，邀請台積電慈善基金會董事長張淑芬座談，分享人生智慧。(最高檢提供)

今天是國際婦女節，法務部、最高檢察署、台灣高檢署、檢察官協會共同舉辦「國際婦女節真情相會」活動，除感謝全國女檢察官在工作上的付出及辛勞外，並邀請台積電慈善基金會董事長張淑芬等各界人士座談，分享人生智慧，場面溫馨。

法務部長蔡清祥致詞表示，檢察官在工作上除了實踐公平正義之外，也兼顧對被害人及更生人的關懷及幫助，藉由關懷及幫助，或能化解歧見及暴力，讓事情圓滿解決。

檢察總長邢泰釗說，去年6月有女檢察官因公積勞過世，令人不捨，故藉由今天的活動，感謝所有女性檢察官在工作上的付出與辛勞。高檢署檢察長張斗輝也不忘提醒女性檢察官在承擔家庭責任時，更應注意自己身體狀況。

台積電慈善基金會董事長張淑芬則分享她的人生智慧，她說，她的丈夫張忠謀每天都會給自己5分鐘安靜的時間，當張忠謀坐在那邊什麼都不動的時候，她就曉得他在思考並整理一天的事情，建議大家每天給自己一點點時間，不要看電視、手機，以輕鬆心情審視自己內心。

張淑芬形容現代職業女性兼任多種職務，就好像面紙盒一樣，當別人需要妳的時候，就想到妳，可是不用的時候，往往就被忽略。

她說，當個面紙盒，妳在抽一張紙的時候，永遠不知道裡面還有多少張面紙，妳在過日子的時候，永遠不知道妳還有多少日子可以過，所以在抽面紙的時候，好好的珍惜，不要一下子白白的浪費掉。

張淑芬說，2019年疫情後，她反思人生無常，應珍惜當下。檢視自己目前所擁有的。因此，在疫情期間，決定要收拾自己的心情，捨掉畫畫，把精神放在照顧家庭及先生。

今天的婦女節活動包括法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、全國一二審檢察長、檢察官現場或視訊上百人與會，並邀請台積電慈善基金會董事長張淑芬、台大醫院胸腔外科副教授陳克誠、台北市立聯合醫院醫師黃名琪、富邦金控副總蔡佩玲、花蓮地檢署主任檢察官廖倪凰及屏東地檢署檢察官鍾佩宇等人，從不同領域，就女性在職場、生活等議題上與現場及視訊與會者分享交流。