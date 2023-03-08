今天是3月8日國際婦女節；人力銀行表示，男、女勞工薪資同酬差距達58天，顯示女性勞工飽受職場歧視，調查也指出，逾7成女性職場工作曾遭砍薪；不過，女力崛起，金融、大傳、餐旅等，都有女性發展空間，對於女性財務自主，近7成女性自認經濟獨立，財務自主門檻每月均薪要39K。

人資專家楊宗斌表示，隨高等教育普及化，女性勞工朋友的學歷不是問題，缺的只是發揮長才的機會，同時得到對等薪酬，以及發展事業之餘，也能夠兼顧家庭或感情生活。

楊宗斌觀察，台灣女性「勞動參與率」自2012年首度突破5成（50.19％）後，去年僅增加到51.61％，幾乎呈現停滯狀態；同時所謂的「男女同酬日」，一度受疫情衝擊還出現倒退狀態，代表女性工作條件，仍有改善空間。

女性在職場、家庭中奔波，也別輕忽自己身心健康。根據衛福部發布《婦女需求趨勢研究報告書》發現，女性乳癌、卵巢癌及肺癌死亡人數均有上升趨勢；全球人壽認為，財務自主不只賺錢能力而已，女性應該要顧好健康、有足夠醫療支付能力，因此，建議除必備基礎醫療保障，如實支實付醫療險或住院日額醫療險外，更應及早規劃癌症險、實物給付型防癌險或重大傷病險等保障，以轉嫁未來治療疾病的經濟風險。