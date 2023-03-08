受總體經濟持續下行，部分零組件供應鏈仍處於庫存去化期，全球雲端暨伺服器產業市況近期頻傳雜音，不過緯穎於日前法說會中，不僅重申其對雲端資料中心產業後市需求看增的樂觀看法，因應在馬來西亞、墨西哥等海外產能擴建和營運需求，緯穎今年度的資本支出更以逾兩倍的年增幅，拉升至達50億元創高，同時針對2024年總產能擴增50％的規畫亦未變。

展望今年營運動能，緯穎預期整體雲端資料中心產業將有中至高個位數的年成長，公司亦可望隨之持續揚升。此外，看好AI相關伺服器產品的採購需求增長趨勢明確，未來AI相關及注重高散熱性的節能產品將成為主要營運加溫動能。

緯穎自去年起已配合客戶、陸續有搭載GPU的AI人工智慧運算伺服器產品出貨，雖比重還未突破20％，不過目前手上和客戶合作開發的新專案中，已有超過五成的新品都是AI應用相關產品，緯穎後續在產品定價策略上也將透過提高產品附加價值，維持價格、利潤之合理性。