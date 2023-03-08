一個人扶養小孩實在是很不容易！一名單親爸爸表示，某天早晨突然聽到小學三年級女兒的尖叫聲，不停嚷嚷「流血了」，悽慘的哀號聲更引來隔壁鄰居敲門關切，後來才知道，原來是女兒「大姨媽」來了，讓這名爸爸覺得自己沒把女兒照顧好，內疚地說：「原來就算我很努力還是遠遠不夠」，貼文一出，網友在鼓勵之餘，也狂勸爸爸快帶女兒去醫院檢查。

原PO在臉書社團《匿名2公社》發文表示，今（8）日早上被一陣尖叫聲驚醒，女兒不斷哭喊著「流血了」，還以為是自己尿床，原PO仔細一看，判斷應該是「大姨媽」來了，而這時隔壁鄰居也因為聽到聲響，趕緊來敲門關心。

「女兒才小三，我不知道會這麼快來姨媽，完全手忙腳亂」，原PO表示，家裡根本還沒準備衛生棉之類的用品，還好鄰居太太及時幫忙，還藉機教導女兒衛教知識。原PO透露，在女兒2個月大時，老婆就跟陌生男人跑了，這些年來他獨自扶養女兒，原本自認是「稱職老爸」，如今才發現努力根本還不夠，直說對女兒、對鄰居都感到愧疚。

對此，有不少網友留言回覆，「加油，你很棒了」、「還好你家隔壁住了好鄰居」、「單親爸照顧女兒的確比較辛苦」、「好鄰居比好老婆更難遇到，相信我，真的」，也不少網友好意提醒，小學三年級大約只有9歲，這時候來月經有點過早了，建議這名爸爸盡速帶孩子去醫院檢查身體。