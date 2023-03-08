雞蛋批發價6日起每台斤上漲3元，創下歷史新高漲至55元，缺蛋已成全台普遍現象，災情延燒甚至連餐飲業都難倖免。國民黨前台南市議員謝龍介訪查業界後，8日在《新聞大白話》節目預告，缺蛋下禮拜開始會更嚴重，最嚴重在4月，依真實的產業狀況，就是在母親節以後才會改善。

謝龍介表示，我們這塊土地已經跟禽流感病毒共生了，所以你無法完全撲滅它們，從農委會到行政院完全都在「莊孝維」，「陳院長你不要聽陳吉仲給你的報告啦！什麼現在已經狀況改善了？我已經講過，最嚴重會在4月吧，因為我們跟產業界都全部聯絡了，也問了！」

「跟大家報告真實的狀況：就是在母親節以後才會改善！」謝龍介強調，下個禮拜開始會比這個禮拜嚴重。我們現在一天缺蛋大概6000到8000箱，陳吉仲講得很好，說我們已經進口500萬顆！我們一天就要用掉2000多萬顆，假如只算6000箱，不要算8000箱，那等於500萬顆只能用多少？補不足的部分，3天！4.2天！不到一個禮拜。