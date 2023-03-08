北歐幸福職場風吹入台灣！丹麥離岸風電商沃旭能源今(8)日宣布，為打造更友善家庭職場，今年起公司內員工只要是家庭新生兒主要照顧者，不分性別、職務類型，都可申請20周（5個月）全薪育嬰假。次要照顧者也能享有12周（3個月）全薪育嬰假，這項規定將適用沃旭所有台灣員工。

沃旭這項育嬰福利，為目前風電業者僅有實施者，內容確實優於國內法規。台灣勞基法目前給予女性8周全薪產假，男性陪產假僅7天。但是不管父或母，其中一人可再申請半年到兩年的育嬰假，其中6個月還有「育嬰留職停薪津貼」可領，現行能領到平均投保薪資的8成（雇主6成＋政府2成）。

但是沃旭實施的是5個月的全薪育嬰假，因此比投保薪資的8成來的更優。至於誰是家庭新生兒的主要或次要照顧者，沃旭強調不分性別尊重其自行決定。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔欣慰說明，這項福利最重要的精神是「不分性別」，甚至因應多元成家，就算是同志伴侶也可以申請。而之所以實施這項福利，是因為沃旭有調查員工育嬰需求，常常反映生小孩後生活節奏被改變，也常為找不到褓姆或照顧者所苦，因此總部決定給予員工一定週期的全薪育嬰假。「因為我們深信人才是推動綠能未來的關鍵。」

在沃旭擔任土地暨不動產業務經理鄭閎鐘正考慮再生一個寶寶，對這項措施表示「揪感心」。「這樣能多幫妻子分擔育兒工作和家務，也有更多時間陪伴新生寶寶，同時每月仍有穩定收入。」

沃旭自2016年在台灣成立亞太總部，亞太員工已成長到超過230人，其中在台人數將近180人，且過去近七年間員工「好孕連連」，已迎接35位「沃旭寶寶」來到。