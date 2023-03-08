有「電競女神」稱號的女星解婕翎，外型甜美又有火辣身材，加上親切大方的主持風格，累積大票死忠粉絲。最近解婕翎忙於工作之餘，8日起床突然失聲，盡速就醫後，被告知病菌跑進喉嚨裡，只好緊急取消工作，讓她深感困擾。

解婕翎在IG限時動態寫下：「開聲音來聽聽我性感的聲音」，並說：「起床後，發現聲音突然累了，我傻眼，我不知道為什麼會這樣」，可聽見她伴隨著咳嗽聲，嗓音變得非常沙啞、有氣無力，對此，醫師表示是病菌所致，但就算打了針，仍無法完全恢復正常，讓她只好取消隔天的工作，好好在家休息。

解婕翎因失聲問題只好取消工作。(圖/解婕翎 IG)

事實上，4日解婕翎才發出貼文表示至高雄工作到半夜，結果睡不到6小時就得趕高鐵回台北，還一連完成3個工作，早餐拖到晚上才吃，讓她崩潰哀號：「現在感覺飄飄的，晚上不可能開台吧」，並打趣說若開台的話，自己一定是神仙，讓粉絲看了都好心疼，留言表示：「辛苦婕翎，忙碌的生活」、「苦了 老大 回到家要好好休息哦！」、「神力女超人⋯⋯休息時間了」。

解婕翎早期活躍於各大展場，後來跨足綜藝領域，舉凡《電玩快打》、《瘋神無雙》、《大老闆聯盟》都有她的美麗身影，還曾到電視劇客串角色，近年來還開設個人Youtube頻道，內容主要為電競直播、生活趣事等話題，至今累績36萬觀看次數。