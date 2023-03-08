懷孕時的賀爾蒙改變對每個孕婦的影響不盡相同。一位懷孕36周的孕婦近日表示，她現在只要沒事就想打炮，晚上更要大戰一場才睡得著覺，老公雖然每天都盡力配合她的要求，但也直呼頻率太高受不了，讓她相當困擾，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她懷孕前其實並不熱衷房事，不過懷孕後卻是性格抖變，「我每天只要沒事就想打炮」，不管怎麼想方設法都無法轉移注意力，尤其晚上一定要和老公恩愛過後才能睡得著；原PO提到，雖然老公每天都會交功課，但還是覺得頻率太高受不了，另一方面她卻無法改變自己，還是時時想求歡、身體會有反應，「不打炮就會覺得心情不好」，無助之下只好上網求解。

對此，許多網友紛紛回應，「你小孩頭不暈喔」、「只有累死的牛，沒有耕壞的田」、「我完全相反餒…懷孕後完全不想，我跟老公已經5、6個月沒打炮了，看這樣有沒有安慰到你老公」、「好羨慕，懷孕到現在34周，至今跟老公也5、6個月沒有了，一開始也還會想要，但是都被拒絕說怕危險嗚嗚嗚嗚，從5周發現後只做過3次，覺得懷孕後自己的性生活很黑暗嗚嗚」。

另外還有過來人分享，「應該還好啦，懷孕本來就會因為荷爾蒙改變，有的人是性慾降低，有的人是性慾變強，啊我是每隔兩天就會想要1次，我現在是37周，我還是會想要，啊我家老公也是覺得這樣太常了，說什麼會很危險之類的，但我自己是覺得還好啦，不要太激烈就好，妳不要想太多啦哈哈哈，我覺得這很正常」。