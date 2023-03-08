普台高中近年錄取世界頂達比率上升，今年申請國外大學表現亮眼，包括美國賓州大學、帝國理工大學、艾默里大學等，都有多位普台的學生。

普台高中今年國外升學成果斐然，其中李承洋錄取常春藤盟校之一賓州大學生物工程學系；包舜錄取QS世界大學排名第6的英國帝國理工學院機械工程學系，詹宸翰和曾宥嘉錄取全美排名第22的艾默里大學；鄭語綺錄取全美文理學院排名第8的克萊蒙特麥肯納學院；許利榮錄取飯店管理世界排名第1的瑞士洛桑管理學院，亮麗榜單讓世界看見優秀的台灣學子。

李承洋同學從國中開始就對機器人和生物領域有著高度興趣，在VEX機器人國際賽及英國生物奧林匹亞競賽都有亮眼的成績。包舜參加過國際發明展及iWorld發明創意競賽，拿下雙料金牌和特別獎、數學無國界大賽榮獲銀牌、錄取台大及清大物理科學研究人才培育計畫等。

詹宸翰從小著迷浩瀚宇宙，去年7月特別參加陽明交通大學的營隊，親身參與台灣第一支火箭首次發射測試；他希望未來能為台灣航太產業貢獻自己的力量。曾宥嘉和鄭語綺兩人小四來到普台，曾宥嘉擅長邏輯分析，曾參加語言學奧林匹亞競賽獲得國手備取資格，已通過法語B1檢定，展現過人的語言天賦。

鄭語綺錄取的克萊蒙特麥肯納學院，今年ED方案申請全台只錄取3名學生，是美國最難進的頂級私立文理院校。許利榮曾在地理奧林匹亞競賽拿下全國論文組、海報組佳作，能錄取嚮往的大學，相當開心。

校長林秋惠表示，畢業校友遍及美國常春藤盟校哥倫比亞、賓州大學和芝加哥、紐約、西北、加州柏克萊、艾默里、愛丁堡、北京、北京中醫藥、日本早稻田以及香港科大等世界頂尖名校。歷年學生100％錄取世界百大名校，近年錄取世界前端頂大的比例更是大幅提升，海外大學陸續放榜中，期盼再創佳績。