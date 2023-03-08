中華隊在A組預賽慘敗給巴拿馬，先發投手胡智爲用掉超過65球，也就是預賽無法再上場。巴拿馬雖然也消耗掉投手米希亞（Humberto Mejía），但是成功拿下寶貴一勝。巴拿馬被認為是小組最弱的一隊，居然讓中華隊大量失分，此戰失利對於中華隊肯定是不小的挫敗。

林立、張育成、吳念庭幾位打者雖有優異表現，可惜中華隊安打無法串連，首局就留下滿壘殘壘。畢竟經典賽與上屆2017年相隔6年，球評「草總」謝長亨指出中華隊正在換血階段，有許多年輕投手，包括教練團在內也是較年輕，一下子就面臨如此大賽，可能心理還未調適過來。

打線的問題還是其次，中華隊投手群難以解決對方打者是更大的警訊。巴拿馬在第6局一口氣擴大領先時，中華隊單局消耗掉鄧愷威、曾峻岳、吳哲源3位投手都無法止血。7局上，巴拿馬在巨大領先優勢下盜壘，這種行徑似乎頗有爭議，謝長亨認為這是雙方在比賽中互相較勁，巴拿馬只是向先跑的中華隊還以顏色，並無不妥。

巴拿馬將要在9日中午對戰荷蘭，在展現強大的實力之後，巴拿馬也成為A組的黑馬了，不過短時間連續出賽可能對他們造成體力負擔。小組賽至少要先拿兩勝才安全，由於古巴、荷蘭都不好對付，中華隊敗給巴拿馬之後，10日對戰義大利已經有絕對輸不得的壓力了。所幸中華隊陷入劣勢之後運用投手車輪戰，用球數控制得宜，可以持續上陣。