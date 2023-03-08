鮑爾作證時表示，聯準會可能將利率升至較預期更高的水準，而且必要時將加速緊縮步伐，此番言論一出，對短期利率格外敏感的2年期美債殖利率瞬間跳漲，7日收盤報5.011％，為2007年6月以來首次收在5％之上。

長天期公債殖利率走勢相對穩定，10年期美債殖利率在鮑爾的證詞出爐前為3.954％，終場收在3.974％，低於6日的3.981％。2年期與10年期美債利差7日擴大到1.037個百分點，為1981年9月以來利差首次超過1個百分點。

自去年7月以來，2年期美債殖利率一直高於10年期美債殖利率，殖利率曲線倒掛代表經濟面臨衰退風險。

Allspring全球投資集團資深投資策略師賈柯柏森（Brian Jacobsen）表示：「殖利率曲線倒掛並不罕見，但倒掛幅度如此大就很不尋常，已經久沒有出現這種情形。」不過他亦表示，倒掛幅度深不一定代表衰退會更嚴重或是更久。

7日債市的反應顯示投資人相信鮑爾所言，意即未來幾個月利率可能升至更高水準，而長期公債殖利率大致不變代表，投資人認為較高的短期利率恐打擊經濟成長，未來可能需要降低利率讓經濟回復穩定。

根據舊金山聯準銀行2018年公布的報告顯示，自1955年來，2年期與10年期美債殖利率曲線幾乎在每次衰退之前都會倒掛，只有一次例外。

在今年之前，前次2年期與10年期美債殖利率曲線倒掛發生在2019年，隔年美國經濟便跌入衰退，不過2020年的衰退是因為疫情造成。

鮑爾的鷹派談話公布後，利率期貨市場顯示，3月例會升息2碼的機率由3成暴增至7成。目前聯邦基金利率區間在4.5％～4.75％。