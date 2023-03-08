歐盟統計局8日公布，歐元區去年第四季國內生產毛額（GDP）終值由上次預估的季增0.1％下修至持平零成長，但依然高於歐洲央行（ECB）預期的季減0.2％。分析師預期，此數據不會影響到ECB下周3月16日會議升息2碼的計畫。