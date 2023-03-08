歐元區去年第四季GDP零成長 不影響ECB升息腳步 23:172023/03/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟統計局8日公布，歐元區去年第四季國內生產毛額（GDP）終值由上次預估的季增0.1％下修至持平零成長，但依然高於歐洲央行（ECB）預期的季減0.2％。分析師預期，此數據不會影響到ECB下周3月16日會議升息2碼的計畫。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸兩會倒數 傳全年GDP成長目標拚6％ 歐元區1月零售額微增 反映經濟尚無反彈跡象 大陸今年經濟成長 瑞銀：靠消費正常化等拉動 #ECB #歐元區 #GDP #零成長 #不影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三大口訣 2023年投資不敗心法 04:102023/03/06 生活新聞 李克強任內最後政府工作報告 今年GDP目標5％再低於去年 09:552023/03/05 兩岸 股價指數期貨贏家專欄－美股三大指期貨 偏空看 04:102023/03/03 證券．權證 外匯探搜－短線反彈壓抑歐元 美元三個月內恐翻轉 04:102023/03/03 專題周報 北市營養午餐恐調漲 蔣萬安：以不影響學生權益為最主要目標 13:032023/03/07 生活 預期GDP增5％ 大陸拚高質量發展 04:102023/03/07 產業財經 貨櫃輪蘇伊士運河擱淺 不影響航道交通 05:472023/03/06 國際 持續挺烏抗俄！美國軍援最多不意外 這國GDP占比居冠 18:592023/03/06 國際 台商拓荒渡紅海 前進埃及新藍海 08:302023/03/07 財經 兩會登場 擴大內需拚經濟 04:102023/03/04 產業特刊 經濟形勢比預期強 瑞銀上調大陸今明兩年GDP預測 11:572023/03/06 財經 《國際經濟》加速復甦 歐元區2月綜合PMI連2月擴張 17:392023/03/03 財經 匯率期貨趨勢專欄－歐元期 短線有上漲空間 04:102023/03/03 證券．權證 ECB經濟學家稱3月之後繼續升息 22:462023/03/06 財經 大陸發改委祭4招 持續穩定物價 04:102023/03/07 產業財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。