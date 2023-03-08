通膨問題緩解 拜登支持度升至42％ 23:172023/03/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路透／益普索（Ipsos）最新調查顯示，美國總統拜登的民意支持度如今升至42％，創下去年6月以來最高，原因在於通膨問題緩解與勞動市場維持強勁。拜登2021年初上任後支持度穩定下滑，去年5、6月期間降至36％的任內最低點。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2023台灣5G滲透率 估緩升至30％ 《國際金融》升息擔憂 歐股嚇跌 2023年大陸外貿平穩開局 專家分析全球同步走弱 #拜登 #通膨 #緩解 #支持度 #升至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登罹皮膚癌 醫點名5高風險族群：外送員小心了 15:082023/03/08 生活 尹錫悅三會拜登 預期發表共同聲明強化同盟 13:252023/03/08 國際 拜登禁令 外資削減對中投資 04:102023/03/08 全球財經 尹拜會4／26華盛頓登場 韓媒：涵蓋對朝威懾和經濟安全 15:232023/03/08 國際 《國際產業》西門子在美蓋列車工廠 參與基建改造 13:282023/03/08 財經 新台幣NEER、REER 2月雙雙反彈回升 04:102023/03/08 財經要聞 《產業》TrendForce：太陽能上游材料價格3月反轉 下游模組廠樂觀看 15:182023/03/08 財經 Fed主席鮑爾周二赴國會作證 市場高度關注 00:132023/03/08 財經 《其他股》來客數回溫 海悅2月營收月增48.4% 13:182023/03/08 財經 陳吉仲改口 蛋荒5、6月緩解 04:102023/03/08 財經要聞 惠譽：美恐丟3A頂級信評 04:102023/03/08 全球財經 債券ETF買氣熱 兩標的最夯 04:102023/03/08 投資理財 通膨降至2.43％ 壓力趨緩 04:102023/03/08 財經要聞 澳洲總理將赴美會拜登 預料簽署核動力潛艦合約 12:312023/03/08 國際 《國際經濟》澳洲央行升息1碼 放出鴿派信號 12:182023/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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