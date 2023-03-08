路透／益普索（Ipsos）最新調查顯示，美國總統拜登的民意支持度如今升至42％，創下去年6月以來最高，原因在於通膨問題緩解與勞動市場維持強勁。拜登2021年初上任後支持度穩定下滑，去年5、6月期間降至36％的任內最低點。