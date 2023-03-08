婆媳問題總讓不少人苦惱，一名網友好奇，比起常見的婆媳問題，很少看到女婿抱怨岳母的現象，不解為何會有這種差異。問題引起眾人討論，不少人認為關鍵在於女婿與岳母不常相處，自然少了摩擦，但也有人指出女婿的考驗是多在婚前。

一名網友在PTT女板發文表示，網路上有許多社團、論壇，清一色都是抱怨婆婆、媳婦的貼文，幾乎很少看到有抱怨岳母、女婿的文，比例真的很懸殊，因此發問「大家覺得為什麼會有這種差異呢？」

貼文引起熱議，不少人認為岳母與女婿相處時間少，出現頻率就像客人，「沒住一起，距離產生美感」、「因為沒住在一起」、「通常女婿並沒有搬進妻子的原生家，和岳母衝突的機會自然少」、「不要強迫媳婦跟公婆同住，就不會這麼多抱怨了啊」、「女婿去岳家當客人的多，媳婦去婆家做家事的多」。

另外也有網友認為，岳母與女婿間的問題多在婚前，「看不慣男生的話根本無法結婚好嗎？男生的主要關卡是婚前，婚前對男方的考驗比女方大多了」、「岳家的考驗在婚前啊」、「談大聘小聘時就淘汰了」、「岳母抱怨男方職業不夠好的太多了好嗎？年薪百萬的還要被抱怨女兒應該嫁醫師」。