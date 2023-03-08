針對近日黑幫組織以舉辦春酒方式彼此串聯，藉以壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，新北市政府警察局今(8)日晚間特別規劃擴大臨檢，針對特定不法組織圍事行業及經常聚集出入處所進行威力掃蕩勤務，新北市警局長廖訓誠晚間也親赴新莊警分局展開勤教，強調警方應落實掃蕩幫派組織活動處所，以遏止黑道幫派氣焰。

除了廖訓誠外，刑警大隊長蕭瑞豪也前往新莊警分局主持勤前教育，要求各分局應落實掃蕩幫派組織活動處所，並對於首惡分子蒐報提列治平對象進行檢肅，防止不法幫派藉機坐大，影響社會治安。

新北市警察局表示，警察維護治安公權力不容挑釁，在新北市轄內黑幫不法分子若有囂張活動，警方必定主動出擊強勢掃蕩，同時對於不法分子所經營依附之行業或易生滋事之場所，將以區塊封鎖方式，運用優勢警力，進行持續性臨檢攔查等高強度攻勢勤務，加強查緝不法。

新北市警察局，針對特定幫派分子，除提報治平專案偵辦，並就黑幫相關處所運用第三方警政措施，動員市政府整體力量實施干預，斬斷幫派經濟命脈，貫徹「幫派零容忍」之堅定立場。

新北市警局也呼籲轄區餐飲業者，為符合社會大眾期待及淨化營業場所治安，對於幫派舉辦大規模之餐會活動應全力配合警方臨檢查緝，共同形成治安防護網，免受不法分子滋事並維護商家良好聲譽。據統計，2022年間新北市共掃蕩治平專案目標67件，緝獲幫派組織成員349人到案，將持續約制檢肅，展現新北市執法鐵腕及打擊幫派犯罪之決心。