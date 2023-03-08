大貨車疑拋錨在高架道路上，3員警在指揮交通時，突然大貨車倒退嚕，嚇得3員警撤到一旁。

日前新北市板橋區台64線上發上一起大貨車疑似拋錨停在高架上，有3名警察到場指揮交通，不料，大貨車卻開始「倒退嚕」，嚇得在大貨車後斗後方的女警邊跑邊尖叫，當大貨車撞倒一旁的警用重機後，其他2名警察發現事態不妙，也趕緊退到一旁，直到大貨車撞到另一台警車停下後，才結束這場驚魂記。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段34秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市板橋區台64線上，有輛大貨車不明原因故障，大貨車後方有位女警以及2名男警察幫忙指揮交通，豈料，大貨車卻不明原因開始「倒退嚕」，3名警察趕緊逃離，大貨車先撞倒停在一旁的警用重型機車，最後，撞到警車後終於停了下來。

影片一出，網友紛紛留言表示「故意的哦？可能被開單不爽，角度抓的很好，員警反應快逃過一劫」、「事情從糟糕變成難以理解」、「還好先撞到重機提醒了一下，不然後果可能更不妙」、「好的，重機事故+1」、「還好警察閃夠快」、「我看了什麼，好險警察有注意到」。

另外有網友看見女警趕緊逃跑則表示「女警跑的好可愛哦」、「說真的還好那位指揮大姊沒有腿軟跌倒，不然就不是賠錢這麼簡單了」、「哈，那個大姐逃命的姿勢 」、「女警跑這方向讓我看得好緊張」、「女警真的命大有注意到」。