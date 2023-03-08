美國政府規模3,690億美元的綠能補貼和減稅方案，吸引歐洲企業到美國投資。消息人士透露，福斯日前向歐盟官員表示，在北美電池廠運作期間，福斯可望從美國《通膨削減法案》和其他計畫得到90億至100億歐元補貼和貸款。內情人士透露，福斯在推行東歐電池廠之前，正在等待歐洲公布與《通膨削減法案》相抗衡的補助計畫。「北美廠的進展比預期更快，決策重要性也超越歐洲。」

對此福斯發言人表示，公司仍在評估東歐和北美未來電池廠的合適地點，現階段尚未做出任何決定。

福斯前執行長狄斯（Herbert Diess）2021年3月在任內表示，福斯打算在歐洲打造六座超級電池廠，年產能達240百萬度（GWh）。

福斯8日發布聲明稿表示，2030年前打造年產能240百萬度電池廠的計畫維持不變，但這需要合適的架構條件，這也是福斯靜待歐盟補助計畫出爐的原因。

歐盟執委會預計下周公布《淨零產業法案》（Net-Zero Industry Act），此為回應美國補貼方案的行動之一。歐盟打算放寬國家補貼規定，並研議將補貼提升至歐盟層級。

然而參與歐盟上周會議的產業高階主管表示，歐盟的初步草案缺乏具體措施。另一名企業主管表示，美國多州曾與本公司接洽，美方提出的條件比歐洲更誘人。遊說團體洲運輸環境聯合會（Transport & Environment）示警，歐洲超過三分之二的電池計畫面臨取消、延後或是縮減規模的風險。

福斯財務長安特利茨（Arno Antlitz）日前表示，福斯無論如何都會在北美設立電池廠，拜登內閣的新補貼方案加速這項計畫推行。