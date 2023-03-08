澳洲央行總裁：已接近適宜暫停升息地步 23:492023/03/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲央行7日連續10次升息至3.6％後，總裁洛威（Philip Lowe）8日在AFR商業峰會上說，貨幣政策已接近至將適宜暫停升息的地步，讓央行有更充分時間去評估澳洲經濟狀況。其強調的適當時機將視乎經濟數據和央行前景展望而定。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場預期澳洲央行十度升息 消費者信心下滑 《國際金融》升息擔憂 歐股嚇跌 市場預期澳洲十度升息 消費者信心下滑 #適宜 #暫停 #升息 #澳洲 #地步 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》「鷹」風慘慘 美股重挫(2-1) 09:082023/03/08 財經 通膨居高不下 澳洲升息1碼至3.6％創11年新高 16:342023/03/07 國際 新台幣NEER、REER 2月雙雙反彈回升 04:102023/03/08 財經要聞 澳洲央行第十度升息 釋出偏鴿信號 23:282023/03/07 財經 新ETF募集潮 規模估逾千億 04:102023/03/08 財經要聞 升息憂慮難消 美國高股息股重奪投資人目光 21:572023/03/08 財經 《國際經濟》英澳自貿協定 最快此時塵埃落定 15:592023/03/08 財經 楊麗達出任Uber台灣總座 04:102023/03/08 財經要聞 《國際產業》終於賺錢 蝦皮母公司Sea股價飆升22% 10:182023/03/08 財經 鮑爾今晚開講 市場屏息 04:102023/03/07 財經要聞 歐元區去年第四季GDP零成長 不影響ECB升息腳步 23:172023/03/08 財經 Fed主席鮑爾周二赴國會作證 市場高度關注 00:132023/03/08 財經 房貸族淌血！今年利率恐飆破2字頭 扛千萬房貸代價驚人 17:432023/03/08 房市新訊 台新投信：留意聯準會升息速度放慢後 資金回流REITs基金 10:532023/03/08 財經 《國際經濟》澳洲央行升息1碼 放出鴿派信號 12:182023/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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