澳洲央行7日連續10次升息至3.6％後，總裁洛威（Philip Lowe）8日在AFR商業峰會上說，貨幣政策已接近至將適宜暫停升息的地步，讓央行有更充分時間去評估澳洲經濟狀況。其強調的適當時機將視乎經濟數據和央行前景展望而定。