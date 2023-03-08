儘管2月發出獲利預警已讓股價重挫，但各利空仍衝擊其股價8日盤中下跌3％報約140歐元，連續兩個交易日走低。

愛迪達第四季營運虧損7.24億歐元，淨虧損4.82億歐元。不計匯率因素的營收年跌1％，主要受到終止與Yeezy合作的影響。其預計這因素讓今年營收跌幅達「高個位數」（泛指約7％到9％之間）

其預測2023年營運虧損7億歐元，為31年來首次出現年度虧損。其估計虧損包含註銷潛在高達5億歐元的Yeezy庫存，和各項一次性費用約2億歐元。

公司曾表示，若未能出清Yeezy庫存會嚴重衝擊其營收。由於未出清庫存會導致失去潛在銷售額高達12億歐元，內部評估會拖累其營運將處於「損益兩平水準」附近。

儘管2022年營收成長6％至225億歐元，但淨利大跌83％至2.54億歐元。因此其將在5月11日舉行的股東大會上，針對去年財報提出每股配息0.7歐元，遠低2021年的3.3歐元。

執行長古登（Bjorn Gulden）指今年將是「過渡年」，因為公司要削減庫存和進一步降價促銷，旨在明年恢復獲利能力。

他說，雖然愛迪達擁有所有能成功的要素，但現在必須把焦點拉回至公司核心，即產品、消費者、零售合作夥伴和代言的運動員。

線上投資服務平台Interactive Investor投資部主管史葛勒（Victoria Scholar）指終止Yeezy合作而導致註銷庫存和一次性費用讓愛迪達大失血，造成其第四季營運虧損和銷售下滑。