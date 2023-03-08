表態參選2024總統的民眾黨主席柯文哲，4月8日將展開長達21天的訪美行，然相關人士透露，美方許多單位不願見柯，包括德州州長、休士頓市長、波士頓市長都已讀不回，連赴國會山莊都得拜託民眾黨立委吳欣盈以交流名義前往，避免不得其門而入的窘境，會見美國政界第三勢力代表、台裔創業家楊安澤的規畫也一樣沒下文。

此外，由於蔡英文總統4月出訪外交國期間將過境美國加州和紐約，並會見美國眾議院議長麥卡錫，民眾黨內部評估蔡、柯訪美撞期，將拉低訪美效應，而雙方會見層次落差太大，屆時勢必會被比較。

訪美一向是台灣總統參選人投入選戰前的默契，柯此行主要由前外交官周台竹操刀，但知情人士指出，周駐外地點在歐洲，與美對接不上，柯轉為借重民眾黨中央委員、苗栗縣黨部主委馮啟彥和其胞兄能力，協助規畫對美細部人事安排。

有民眾黨人士透露，美方始終認為柯並非強而有力的總統人選，加上溝通聯繫上有些狀況，導致行程安排受阻，很多外賓第一時間聽聞柯想會見時，態度都不置可否。原想拜會諸多地方首長，但德州州長、休士頓市長、波士頓市長皆已讀不回。

該人士透露，柯在拜會國會議員上也屢屢碰壁，只好想出找吳欣盈陪同參訪的奇招，以「立委對議員」方式交流，而非「黨主席對國會」層次。欲會見曾角逐美國總統與紐約市長的楊安澤也沒下文，等於國會兩大黨及政界第三勢力都對見柯興趣缺缺。

對此，操刀訪美行程的民眾黨祕書長周台竹說，安排出訪行程者除了黨部同事，也有熱心美國僑胞朋友幫忙，目前為止行程大致塞得滿滿的，而有些重要人士因公出或度假，無法與訪團見面，都有替代行程，也確實有熱心僑胞協助安排約見城市首長，但其大多很忙，除非有重大商機，禮貌性安排不易。

至於和蔡英文訪美撞期，周台竹說，因為層級不同，不擔心比較問題，而總統代表國家，希望蔡總統在美國的過境行程一切順利。