U20女足亞洲盃首輪資格賽8日在泰國武里南揭開E組賽事，中華隊何家瑄開賽不到2分鐘就攻破塔吉克大門，個人全場打進不可思議的10顆進球，幫助中華隊以14比0狂勝對手，旗開得勝全取3分。中華隊10日將與會內賽主辦國烏茲別克進行國際友誼賽，12日對決地主泰國，僅有分組第1能夠晉級下輪。

「上半場我們發現到塔吉克很會製造越位陷阱，所以我們反過來利用他們的背後空間來組織進攻，也發揮到很好的效果。」何家瑄說：「下半場對方開始擠在門前防守，所以我們只能利用邊路跟遠射來得分，但因為對方門將站位較偏而且身材比較矮小，所以我嘗試用高吊球來越過門將，藉此取得更多分數。」

中華隊總教練謝志君對於如此懸殊的比分深感意外：「因為賽前準備的時間並不多，整體狀況大概調整到7成左右，雖然有信心能贏球不過並沒有意料到會有這樣的結果；今天球員不僅在團隊配合上表現得相當出色，同時在臨場反應上也比預期來得冷靜、持控球也相當穩定。」

而對於接下來兩場比賽，謝志君表示由於陣中有許多球員剛結束大專盃及高中聯賽的比賽，或多或少有些傷勢，「與烏茲別克的友誼賽會以替補球員為主，讓先發球員休息的同時也能讓替補球員獲得國際比賽的經驗，化作日後的養分。」