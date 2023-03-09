WBC世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開幕，除了副總統賴清德、台中市長盧秀燕參與開球，還請來巴拿馬裔美籍傳奇投手李維拉及王建民、本土傳奇「恰恰」彭政閔共襄盛舉。球迷懷著期待心情關注這場睽違10年在台灣舉辦的經典賽首戰，最終中華隊卻以5比12慘敗巴拿馬，不但PTT鄉民大酸「輸7分算哪門子雖敗猶榮」，連資深球評曾文誠都忍不住說：「投手無法掌握好球帶」、「調度有問題」。

PTT鄉民在賽前表示「加油啊」、「中華隊加油！」、「報斷交之仇！打爆」、「我跟巴拿馬總統也有一點交情」氣氛熱烈。胡智為投完一局上時，網友好評「小可愛」江坤宇的游擊漂亮守備：「小可愛就是穩啦」，但一局下中華隊一度滿壘，王柏融卻打出滾地球錯失良機：「浪費滿壘機會」、「為什麼選小玉」、「大王嘴唇慘白」、「是大王本人沒錯」、「安心，信賴，小玉」酸起來也毫不留情。

四局下胡智為用球數將屆臨界點，但總教練林岳平選擇讓他繼續撐，結果後續大失血被狂灌5分時：「輸五分去罰站啦，還想吃鍋貼喔QQ」、「誰排棒次的阿？」、「小英跟巴拿馬總統沒有交情嗎」、「教練團真的不行」、「我跟巴拿馬總統正式絕交了」，一片慘呼哀號。

六局上中華隊終於開胡：「可以繼續打兩局了」、「摳一摳啦，牛棚燒光沒比較好」、「士氣比較重要啦，第一場被扣斗後面怎麼打」。但六局下隨即真的面臨扣倒危機：「叫林襄上來投啦」、「等下有機會輪到小玉！別擔心」、「以為在打國內賽吧」、「提早下班不好嗎」。

所幸沒有真的遭到callgame提前結束比賽，中華隊七八九局都有斬獲，巴拿馬也追加1分，最後5比12落敗：「李維拉：Wang40（指王建民），聽說棒球是你們的國球」、「雖敗猶榮」、「林岳平」、「輸七分算哪門子四海遊龍」、「自己最弱整天說別人弱隊www」、「明天幫荷蘭加油」。

「賺的不夠花，是大問題（投手不佳之意），丟了兩位數的分數，始料未及」應邀擔任東森電視該場直播賽事球評的曾文誠，賽後直指中華隊比較大的問題點，包括短打未成卻造成雙殺、投手沒有做到該有責任，無法掌握好球帶；「調度有問題」、「本壘的守護有缺陷（明明有時間，卻沒攔到球以致失分）」。原應有機會贏的首戰，中華隊竟以慘敗收場，讓許多球迷痛心、火大。