重劃土地分配後，若土地所有權人對分配結果有異議，依照規定由市府進行查處，若查處後仍有異議則提報以合議制調處，但因合議制調處需待市地重劃委員會召開，曠日費時，臺中市政府地政局率六都之先於2020年開始實施「臺中市公辦市地重劃區土地分配結果異議案件合議制調處作業執行計畫」，在提報市地重劃委員會前先「預為調處」，消弭異議更有效率。

依照法令，若土地所有權人對土地重劃後的分配結果有異議，主管機關依平均地權條例第60條之2及市地重劃實施辦法第35條之規定，得先予查處，查處結果如仍有異議者或未經查處案件，應依規定以合議制方式調處。

臺中市政府地政局局長吳存金表示，過去異議案件經過「查處」後若未能解決，即提報市地重劃委員會以「合議制調處」辦理；為充分理解地主的訴求，且讓市地重劃委員會之專家學者預先了解地主異議內容及案情，本局首創「預為調處」之機制，異議案件經「查處」不成立，於提報市地重劃委員會進行「合議制調處」前，增加「預為調處」會議，邀請市地重劃委員會專家學者主持，聽取地主意見並做分析及調處，若預為調處成功，僅需提報市地重劃委員會核備即可，節省許多時間。

臺中市公辦市地重劃區土地分配結果異議案件作業流程圖。（圖／臺中市政府地政局提供）

對地主來說，預為調處會議可先完整了解異議案件及地主訴求，資訊不對等的情形能在預為調處過程盡量降低，有助於增加民眾信任感，進而達成共識；對市府來說，預為調處會議可就個案細究並釐清問題癥結，圓融處理爭議並提升調處成效，可減少報送內政部裁決案件量。

臺中市地政創新措施「強化調處機制」成果數據。（圖／臺中市政府地政局提供）

根據地政局統計，臺中市第13期大慶市地重劃區的異議案件有50案，經查處後解決32案，18案進入預為調處程序，其中12案預為調處成功， 即藉由調處平台共計解決44案，完成近9成的異議案件，如以1場委員會調處2案，每月召開1場委員會計算，約減少召開市地重劃委員會22場，可節省近2年的異議處理時間；臺中市第14期美和庄市地重劃區的異議案件僅涉及土地分配部分有248案，經查處後解決173案，75案進入預為調處程序，其中46案預為調處成功，即藉由調處平台共計解決219案，也有完成近9成的異議案件，約減少召開市地重劃委員會110場，可節省9年的異議處理時間。

地政局指出，重劃土地分配作業是由市府辦理，當地主對分配結果提出異議時，又由市府進行查處，部分地主可能會認為作業人員有「球員兼裁判」的疑慮而不接受所做分析內容。因此，為讓地主感受到市府用心想有效解決，市府人員設身處地、換位思考理解異議地主的訴求，進一步研擬解決方案，並創新推動「預為調處」機制，有了本項創新便民機制，地主態度多為軟化，信任感也增加，達到共識讓異議案件調處成功。（臺中市政府地政局廣告）