其實我滿喜歡衝突的，衝突表示有創新的點子會發生。如果沒有衝突，表示一切照舊（business as usual），昨天怎樣，今天還是怎樣。若是有衝突，就表示有新的需求，或是舊有的需求，用舊的方式已經沒有辦法滿足，需要有創新的方式。

二零二一年八月的時候，有一個臺灣中學生對臺灣教育部的提案，進入了面對面討論的階段。

現在臺灣的國高中生大約是早上八點到校。在二零二零年十二月，有一位國中生在政府的公共政策網路參與平臺提案，認為應該把「國高中上課時間改為上午九點半到下午五點」，希望能延後到校上課的時間，讓學生睡飽一點。這個提案獲得超過五千人的聯署，依規定必須進入重新評估政策的流程，召開各方利益關係人的協作會議。

學生早上幾點到校，牽涉到的「利益關係人」不只是學生，還包括家長、學校老師、教育部等。但是，之前就各有贊成和反對的意見。例如，有贊成的人認為，睡眠充足才能增加學習成果，但也有反對的人認為，這樣家長接送不方便，學生自己根本無法管理時間，或是學校課綱內容教不完……等。

碰到這樣立場不同的協作會議，首要任務，就是要整理出不同立場的人，各自會有哪些支持和反對的理由。如此才能進一步得知，可以邀請誰來參與會議，以確保意見多元性。

進入到協作會議中，必須更進一步追問「核心問題」。即便大家各有本位、看法不同，但是否存在一個不同立場的人都認同的「基本共識」，或至少是無可否認的底線呢？舉例來說，所有人都不反對「讓學生的學習效率更好」，這就可以是核心問題。

以這樣的核心問題出發，各方從異中求同，這樣的會議才能夠有達成共識的可能，即使那個共識是「我不滿意但是可以接受」，也沒關係。只要有這樣「粗略的共識」，就有可能發展出為現實解套的方法。

（本文摘自《我的99個私抽屜：唐鳳的AI時代生存心法》／大塊文化）

【內容簡介】臺灣數位發展部長唐鳳五歲時閱讀老子《道德經》，其中有云：「埏埴以為器，當其無，有器之用。」她自此深知「價值的產生，在於空間」之道，最終遷徙到網路世界中獨自尋思、與人協作：她與素未謀面之人共筆、共創，打造橫向溝通平台，每日結束時都將所知所得發表上線；更以自身體歷為基底，提出在AI時代生存的多元心理準備。全書以唐鳳第一視角敘事，分為「思考／學習／網路／工作／人生」五大篇章：99個唐鳳的「私抽屜」，每拉開一格，都可發現直透人心的知行祕訣，當下轉念受用！

日本人看唐鳳，就像江戶幕府時代的人，在看明治時代的人！—— 野島剛

在別人提供的知識基礎上，我會加上自己實作的經驗，作為驗證，加深理解，或進一步擴大影響力。

我稱這樣的過程為「增幅」。

如果我能提供一個空間，甚至自己就變成一個空間、一個通道，在「無我」的狀態下，讓眾人透過我，完成他們在意的工作或任務，這就是我的價值。

創造一個讓眾人可以互動的空間，就變成我這輩子持續在做的事。

來拜訪我的人，帶著他們的人生經驗和夢想，提出想讓世界更好的創新思維，而我的價值，不在於我想要完成什麼，而在於我如何幫他們做想做的事。—— 唐鳳

未來的世界充滿未知的挑戰，會遇到更複雜難解的問題（如同Covid-19）、會遇到AI可能取代工作的挑戰，如此一來，更需要演化出跨界的、知性的、協作的能力，這是怎樣的能力呢？這個問號，就是本書的起點。

任何一臺電腦，沒有「作業系統」（operating system）就無法運作。

環繞著每個人的獨特生命，而慢慢形成的人生觀、價值觀、世界觀，正如每個人腦中的作業系統一般，深深影響著每天的日常。

在寫作本書的時候，我意識到唐鳳腦中的「作業系統」，有恆常不變的根基。

那是源自她過往獨特的生命歷程，是她在早年閱讀東西方經典，成長於包容又有智慧的家庭教育中，慢慢累積而成的生命基石。

這樣安定的力量，穩穩地支撐著她的生命。—— 丘美珍

【作者簡介】唐鳳

現任臺灣數位發展部長，也是開源軟體工程師、公民黑客。從小因為先天心臟病，數次在學校突然昏厥，進而反思人生的意義。之後接觸中外哲學思考，成為穩定人生的力量。從幼稚園到小學，讀過九個學校。國中二年級得到全國中學科展首獎後，決定離開學校，在網際網路中自學。此後加入國際網路社群，參與制定網際網路標準的討論，在國際程式社群中學習、成長。十九歲成為創業家，二十四歲決定跨性別。之後以數位遊牧族的身分，以臺灣為基地，應邀加入矽谷的科技公司工作。隨後成為蘋果（Apple）公司顧問，參與Siri開發。同時參與臺灣第一大公民黑客社群g0v，共同提案並維護網路中文字典《萌典》至今。2016 - 2022年擔任數位政委期間，將公民科技導入政府運作中，建立開放思考及溝通的管理模式。倡議創新，透過〈總統盃黑客松〉鼓勵公務員回應SDGs（聯合國永續發展指標）提出新的專案，在日常工作中建立國際視野，並將創新成果分享到國際。2019年，入選美國《外交雜誌》（Foreign Policy）全球百大思想家（100 Global Thinkers）。

丘美珍

品學堂文化長、專欄作家。著有《唐鳳：我所看待的自由與未來》。歷任記者、編者、作者、譯者、編劇，曾榮獲文化部電影優良劇本獎、基督教華文創作金獎。曾任《經理人月刊》總編輯、《數位時代》編輯總監。