有人問我，會不會對什麼事情上癮？我不是不會上癮，但是那些上癮的東西，對我來說，似乎比較是唾手可得的。

例如，我可以欣賞美食，但不會一直想要回去反覆品嘗。我也喜歡看漫畫。之前有人推薦我看《進擊的巨人》，我先看了最前面一點點，就先停住，然後決定在連載完畢以前，都忍住不去看。但它一畫完那個星期，我就花兩天熬夜看完。

所以，我還是會追劇看漫畫，但對我的生活不會造成太大的影響。因為，睡不夠頂多就那一兩天，但是如果我每個月都要等連載，我就真的沒有那個力氣。

如果說到讓我上癮的事物，好比我在睡前，一定要把白天在工作上訪談的錄影，在Youtube上轉成公開，這也可以說是一種上癮，或是執著（obsession），這已經是我日常生活中很自然的一部分。所以，我如果時間多，就多做一些，時間少，稍微拖一下，也沒有真的影響到誰的權益。我把這個當作玩樂，不需要等別人創作，也不需要拜託別人。一般人看到這個以為是工作，但對我來說，翻譯、錄東西，都是令我開心的事。

在我的生活裡，所謂的快樂，分成好幾種：fun（當下的趣味）、happiness（一天的愉悅）、eudaimonia（更長時間的幸福）。Fun比較是即興的，一剎那覺得開心，是為了瞬間的一個事件開心。Happy的那種快樂，可能可以持續一天。但eudaimonia是無欲無求，法喜充滿，是一種極深層的滿足。Eudaimonia是不用找樂子，也可以覺得很滿足，是一種知足的狀態。對我來說，只要睡夠、吃飽、有呼吸，就可以感受到eudaimonia。

（本文摘自《我的99個私抽屜：唐鳳的AI時代生存心法》／大塊文化）

【內容簡介】臺灣數位發展部長唐鳳五歲時閱讀老子《道德經》，其中有云：「埏埴以為器，當其無，有器之用。」她自此深知「價值的產生，在於空間」之道，最終遷徙到網路世界中獨自尋思、與人協作：她與素未謀面之人共筆、共創，打造橫向溝通平台，每日結束時都將所知所得發表上線；更以自身體歷為基底，提出在AI時代生存的多元心理準備。全書以唐鳳第一視角敘事，分為「思考／學習／網路／工作／人生」五大篇章：99個唐鳳的「私抽屜」，每拉開一格，都可發現直透人心的知行祕訣，當下轉念受用！

日本人看唐鳳，就像江戶幕府時代的人，在看明治時代的人！—— 野島剛

在別人提供的知識基礎上，我會加上自己實作的經驗，作為驗證，加深理解，或進一步擴大影響力。

我稱這樣的過程為「增幅」。

如果我能提供一個空間，甚至自己就變成一個空間、一個通道，在「無我」的狀態下，讓眾人透過我，完成他們在意的工作或任務，這就是我的價值。

創造一個讓眾人可以互動的空間，就變成我這輩子持續在做的事。

來拜訪我的人，帶著他們的人生經驗和夢想，提出想讓世界更好的創新思維，而我的價值，不在於我想要完成什麼，而在於我如何幫他們做想做的事。—— 唐鳳

未來的世界充滿未知的挑戰，會遇到更複雜難解的問題（如同Covid-19）、會遇到AI可能取代工作的挑戰，如此一來，更需要演化出跨界的、知性的、協作的能力，這是怎樣的能力呢？這個問號，就是本書的起點。

任何一臺電腦，沒有「作業系統」（operating system）就無法運作。

環繞著每個人的獨特生命，而慢慢形成的人生觀、價值觀、世界觀，正如每個人腦中的作業系統一般，深深影響著每天的日常。

在寫作本書的時候，我意識到唐鳳腦中的「作業系統」，有恆常不變的根基。

那是源自她過往獨特的生命歷程，是她在早年閱讀東西方經典，成長於包容又有智慧的家庭教育中，慢慢累積而成的生命基石。

這樣安定的力量，穩穩地支撐著她的生命。—— 丘美珍

【作者簡介】唐鳳

現任臺灣數位發展部長，也是開源軟體工程師、公民黑客。從小因為先天心臟病，數次在學校突然昏厥，進而反思人生的意義。之後接觸中外哲學思考，成為穩定人生的力量。從幼稚園到小學，讀過九個學校。國中二年級得到全國中學科展首獎後，決定離開學校，在網際網路中自學。此後加入國際網路社群，參與制定網際網路標準的討論，在國際程式社群中學習、成長。十九歲成為創業家，二十四歲決定跨性別。之後以數位遊牧族的身分，以臺灣為基地，應邀加入矽谷的科技公司工作。隨後成為蘋果（Apple）公司顧問，參與Siri開發。同時參與臺灣第一大公民黑客社群g0v，共同提案並維護網路中文字典《萌典》至今。2016 - 2022年擔任數位政委期間，將公民科技導入政府運作中，建立開放思考及溝通的管理模式。倡議創新，透過〈總統盃黑客松〉鼓勵公務員回應SDGs（聯合國永續發展指標）提出新的專案，在日常工作中建立國際視野，並將創新成果分享到國際。2019年，入選美國《外交雜誌》（Foreign Policy）全球百大思想家（100 Global Thinkers）。

丘美珍

品學堂文化長、專欄作家。著有《唐鳳：我所看待的自由與未來》。歷任記者、編者、作者、譯者、編劇，曾榮獲文化部電影優良劇本獎、基督教華文創作金獎。曾任《經理人月刊》總編輯、《數位時代》編輯總監。