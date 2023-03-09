高雄一名男子與朋友共同做冷氣相關工作，去年2人因工作上有口角，他酒後傳訊息給朋友說，對方妻子胸部大、身材很好「我真的想用一下」、「好久就想跟你的太太X一砲了」，還說要對對方下藥，事後挨告他辯稱只是氣話，官仍依恐嚇危害安全罪判處他徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，男子與A男原本是朋友，之後因在做冷氣的工作上使用的工作箱及工具為何人所有產生紛爭，男子用手機軟體Messenger通訊軟體傳訊息「那就抱歉了！她我真的想用一下」、「隨二個吃虧點（你他媽小心點）店自己去顧好」、「你知道我的個性（他不錯喔）那個也大」給A男。

男子在陸續傳「不然她讓我X一次（太太），我有藥一次就好謝謝」、「好想X她喔！」、「好久就想跟你的太X一砲了（讓我一下）」給A男，A男事後與妻子報警提告，男子後來坦承當時喝完酒，情緒控制不佳才傳訊息，是要告知A男要對其妻子下藥，要2人小心一點，強調只是氣話。

法官認為被告雖辯稱其僅是喝酒講的氣話，但訊息內容是加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，即便最後並未實際侵害告訴人，並不因此即認其並無恐嚇犯意，且被告稱要對其妻子下藥，已該當恐嚇危害安全罪，依犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。