有政壇「小鋼砲」之稱的監察院前院長王建煊8日宣布以無黨籍身分參選明年總統大選，並宣示若當選總統，要在就職兩年內，2025年就讓海峽兩岸和平統一。而近日就有一份最新的民調指出，有39.6％的民眾認為王建煊參選2024會「分散泛藍票源」，有53.9％的民眾認為「不可能分散泛藍票源」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》8日起進行網路民調，以「王建煊決意參選總統，你認爲會對2024選情有影響嗎？」為題，詢問台灣民眾對這件事情的看法，截至8日晚間23時，已有約5000人參與投票。對於「王建煊表態參選總統，你認爲會對2024選情有影響嗎？」，有12.2％的民眾認為「影響很大」，有15.2％的民眾認為「有所影響」，有23.7％的民眾認為「影響甚微」，有42.6％的民眾認為「完全沒影響」，另有6.3％的民眾「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「你認為王建煊的參選，有可能會分散泛藍票源嗎？」，有19.2％的民眾認為「非常有可能」，有20.4％的民眾認為「還算有可能」，有26.6％的民眾認為「不太有可能」，有27.3％的民眾認為「完全不可能」，另有7.5％的民眾「不知道／沒意見」。