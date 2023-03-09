最近幾年，關於二二八事件的說詞，擴張到三月八日，聲稱「國軍整編21師在三月八日登陸基隆，從軍艦進入碼頭開始，就無差別對港口、市區發動無差別大屠殺，血流成河，甚至染紅港口」。政治人物開始舉行所謂的紀念會、追思會，似乎這一切已是歷史事實。然而，較新的二二八研究則反駁這種說法，國軍整編21師是在3月9日登岸的，至於為何論述者要變造歷史?一切都是政治盤算。

由中研院二二八研究增補小組所主持，在3月1日於政治大學舉行的「臺灣戰後七連翘國際學術研討會」，發表了許多重要的二二八學術論文，其中對於國軍整編21師登陸前後的台灣局勢，以及軍隊登陸後的經歷，有相當詳細的調查。崑山科技大學兼任講師楊晨光表示，目前流行的三月八日基隆屠殺說法，源自於整編21師副官處長何聘儒，在文革時期的回憶書《蔣軍鎮歷台灣人民起義紀實》，以及二二八參與者之一的林木順《台灣二月革命記》的描述，其間的內容雖然寫得血腥殘酷，但經不起檢驗。

根據楊晨光的研究，在整編21師抵台之前，駐留台灣的國軍非常少，總數僅2.6萬人，這些部隊要防守機關、車站、機場、工廠、倉庫等地，據點太多，平均每個防衛點只能有20~30名兵力，實在是備多力分、戰力薄弱，這導致秩序失控時，根本無力平亂。 當二月二十八日事件擴大後，各地都發生佔領政府機關、警察局，搶奪軍械庫的暴亂，之所以如此快速，與在光復之後，許多左派人物已在台灣成立報章雜誌，用針砭時政的名義，收集對政府不滿的成員，當天馬茶房前緝私衝突，並且發生群眾在行政長官公署抗議後，中共台灣省工作委員會就立即趁機煽動群眾，擴大暴亂。

《二二八事件期間整編廿一師主力赴臺支援經過》論文節錄。

當事件持續一個星期左右，到3月5日時,國府主席蔣中正決定派一個師的部隊回防台灣鎮守，3月6日，他指派整編21師劉雨卿集合部隊。3月7日，先遣部隊438團先前往台灣，餘部則在完成準備後再趕赴。據當時的報導，主要是搭乘中字艦102、103號。

但是438團的人數仍然太多，因此決定先派少量的憲兵(21團、第4團各1個營)搭乘民用海平輪前往，而他們抵達基隆的時間是3月8日下午5點。

另要知道的是，在憲兵登陸前不久，基隆曾經發生武裝群眾試圖攻打基隆要塞的事。根據基隆要塞司令史宏熹日後的報告，3月8日下午2點左右，大約200多名武裝群眾(史氏的報告是寫「暴民」)聯合進攻要塞，之後遭擊斃9人後退兵。

按英國駐淡水領事報告，英商怡和洋行的Mr.Clark所述，下午2點發生連續的槍聲，經查證後得知，是要塞士兵對無人街道進行威嚇射擊，以避免群眾再次接近要塞。在該事件平息後，2個憲兵營幾乎沒有受抵控的情況進入碼頭，總數大約2000人。至於438團的其他部隊，直到3月9日晚間才完整抵達。

群眾攻打要塞的時序在先，而2個憲兵營登陸的時序在後，若是真實呈現，就無法將戰死於基隆要塞的9名「烈士」歸因在「國府派兵屠殺」了，因此何聘儒、林木順在自己版本的故事，就把21師的派兵時間給挪前到3月5日，以符合從上海出發抵達基隆的時間，這才是歷史真相。

論文指出，21師在登陸後並未以屠殺代替戰果，事實上，21師的戰報相當少，連「被2枚手榴彈攻擊」此等小事也慎重的列入戡亂戰報中，可見此時並無重大衝突可記述。

論文最後結論寫道，要釐清二二八事件的真相，必須以客觀科學的方式，對各種來源的資料做詳細的考究，方能不受愚弄。整編21師官兵被污衊「屠殺台民之兇手」，其由來久矣。該師個別官兵若有殺害無辜台民之事實，應針對個案加以檢討，絕不能僅憑沒有證據的指控，即認定整編廿一師官兵集體犯下屠殺之罪行。