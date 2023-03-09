中華隊在經典賽預賽首戰以5比12不敵從資格賽打上來的巴拿馬，投手群崩盤成為最大敗因，總教練林岳平坦言，知道巴拿馬打擊穩定，反而沒預期到自家投手群控球卻出狀況。

中華隊先發投手胡智爲前3局無失分，但4局續投卻遭到突破，中華隊緊急換上去年中職新人王陳冠偉卻採不住煞車，面對5人次被敲3安，中華隊單局失掉5分陷入落後。

6局上中華隊換上鄧愷威，一登板就投出觸身球保送，接著又連投4顆壞球，下丘處理短打球時又發生傳球失誤，1人次都沒能解決就被換下場，接手的曾峻岳同樣沒能止血，安打、連2保送又被敲安，同樣沒解決任何打者退場。

中華隊此役共出現9次四死球（8四壞球、1觸身球），「餅總」表示，雖然兩隊安打數接近，但確實是因為保送堆壘後被敲安，導致大量失分，控球成為此役吞敗最大因素。

大量失分後吞敗，中華隊明天休兵一天，將到台體大進行練球，準備迎接接下來的3連戰，中華隊不能再輸，否則想前進東京難度極高。

林岳平表示，對義大利之戰陣容應不太會做調整，但會再更要求投手盡可能攻擊好球帶，用最好的球去面對打者，不要害怕被打、掉分而投得比較閃。

胡智爲則表示，整體控球沒有覺得不順，還滿OK的，只是策略上有點亂掉，「其實他們的打者跟預期的差不多，只要投進好球帶內都會積極攻擊。」

此役用球數達到WBC規定需要休4天，胡智爲預賽已無法再出賽，只能擔任「啦啦隊」角色幫隊友加油，他說：「就等晉級再出賽，現在我的任務就是盡可能幫助場上的選手，可以給建議的就給，沒辦法的就幫他們加油。」