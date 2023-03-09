日本神級豪乳女優「安齋拉拉」日前被網友發現，登錄在風俗店名單中，90分鐘更是僅7萬日幣(約台幣1.6萬)，引起轟動，甚至不少人詢問有沒有機會吃得到，對此AV達人一劍浣春秋也揭露其中內幕。

一劍浣春秋在部落格《AVNO.1》中表示，AV女優出來賣早已不是新聞，但近日有風俗店貼出宣傳圖，其中一位打上馬賽克的女郎引起大家矚目，不僅外觀神似AV女優安齋拉拉，店家介紹還主打「神乳J CUP的AV女優」、「出道至今已是傳奇」等，基本上除了安齋以外，沒有人可以承受得起這個封號。

但畢竟打上馬賽克，因此一劍浣春秋也說無法百分百確定就是本人，還是有可能是店家噱頭，因此打了通電話給安齋經紀人確認，對方卻也故弄玄虛，表示要「確認一下」，接著就不再回覆。

一劍浣春秋表示，唯一的方法，就是有人在宣傳上所說的時間「3月10日」，直接殺到現場確認。此外，有人覺得90分鐘7萬日幣似乎太便宜，但其實符合過往AV女優的「公道價」，所以也不要斷言並非本人，畢竟2015年就有網友寫過安齋的「試用報告」，自己也會持續關注消息，更幽默喊「如果真是本人，我賣腎也要去」。