今(8)日晚間，2023年WBC世界棒球經典賽A組預賽，中華隊對上巴拿馬隊，然而，中華隊前7局上半結束時失分連連，比分形成2比12的窘境，最終中華隊也以5比12分不敵巴拿馬隊收場，網友對於這樣比分非常不滿意，竟上維基百科怒轟總教練「餅總」林岳平「調度失誤，導致投手大量失分，一連串錯誤調度，被球迷噴為餅瓜」。

2023第五屆世界棒球經典賽今(8)日晚間，中華隊與巴拿馬隊在台中洲際棒球場開戰，開戰後巴拿馬隊在第4局上藉著連續安打與保送，單局灌進5分，中華隊直到第5局下才由林立、張育成適時敲安進帳第1分。

7局上半結束，中華隊與巴拿馬隊形成2比12落後10分的困境，吳念庭上場隨即大棒轟出中間方向的兩分全壘打，讓中華隊逃過被扣倒的危機，9局打完比賽結束，中華隊以5比12的比分輸給巴拿馬隊，在預賽吞下首敗。

然而，這樣慘烈的比數，引發許多棒球迷不滿，並將矛頭指向中華隊總教練林岳平「餅總」，甚至還有網友跑去維基百科惡搞，一度被寫下「2023經典賽首戰對巴拿馬調度失誤，導致投手大量失分，一連串錯誤調度，被球迷噴為餅瓜」，然而，調侃的字眼隨後就被刪除。