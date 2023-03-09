旅日好手吳念庭在7局下敲出2分炮，幫助中華隊免遭提前結束的命運，這一轟也是本屆經典賽首轟，無奈球隊最終仍以5比12不敵巴拿馬，賽後他表示，雖然球隊當時落後大家仍不想放棄每次攻擊機會，自己也是不管分差如何，還是要確實擊球。

中華隊在4局掉5分，6局再失6分，7局上打完以2比12落後，若下半局無法再得分就將被提前「扣倒」，結果張育成內野安打開啟攻勢，吳念庭敲出中外野2分炮助隊成功續命。

首次披上國家隊戰袍，吳念庭在加入中華隊一開始打擊狀態較為慢熱，但透過比賽逐漸找回節奏，他坦言一開始打擊狀態不佳時難免會緊張且有壓力，也會感到十分著急，「後來第一支安打出現後就比較輕鬆且踏實。」

大賽開打爸爸吳復連也有提點，吳念庭說：「他鼓勵我平常心，神經大條一點。」他也提到今天做得最好的是耐心選球，「多看1、2顆球再去想攻擊策略。」

預賽首戰吸引滿場場2萬名球迷進場幫中華隊加油，雖然大比分落後仍有許多球迷續留在球場應援，吳念庭也不想辜負球迷期待，「雖然輸球但還有3場，再去做好準備。」