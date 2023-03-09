騎士在新北市板橋區國光路與漢生西路口發現另1名騎士闖紅燈違規，不禁感嘆「往右看就不違規」。

日前有名騎士行經新北市板橋區國光路與漢生西路口，騎士在等待紅燈的時候，發現左側有位騎士竟然將機車壓在雙黃線上，並且，還未等紅燈轉成綠燈，便闖紅燈衝了出去，僅差1秒多的時間，闖紅燈騎士便違規了；然而，網友看了影片全歪樓表示「誰闖紅燈了？我怎沒看到？」，原來網友都被畫面右側的長腿妹給吸引住了。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段17秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市板橋區國光路與漢生西路口，一名騎士在該路口等待紅燈，結果左側有另一位騎士直接壓在雙黃線上，且不等燈號由紅燈轉為綠燈，僅差1秒多的時間就衝了出去；該頻道也在標題寫下「R帽仔往右看一點就不會闖紅燈了」。

影片一出，網友全歪樓紛紛留言表示「那雙腿腿...等等，哪裡有三寶？」、「看來拍攝者看的經驗豐富」、「誰闖紅燈了？我怎沒看到...？」、「香香的腿腿」、「求解！我看了十次，還是沒看到誰違規」、「什麼闖紅燈？我重播了20幾次，沒看到誰闖紅燈啊」、「R帽在哪我只看到茭白筍」、「辣台妹」。