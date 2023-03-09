雞蛋批發價6日起每台斤上漲3元，創下歷史新高漲至55元，缺蛋已成全台普遍現象。國民黨前台南市議員謝龍介8日在《新聞大白話》節目指出，在有蛋供給全世界的國家中，若不買大陸雞蛋，巴西又太遠，那只能買印度雞蛋，很近，有機會，而且印度價格又便宜，看農委會要不要去做。農委會唯一做對的一件事就是補助產業升級，溫室及水濂式雞舍，但這個最快要2年半。就算今天把錢備齊了，最快也要2年半才能恢復正常

「你說我們可以跟日本進！以前有跟日本進啊！」謝龍介提到，日本到今天已經撲殺1500萬隻雞了，所以他自己也沒辦法支援你台灣，美國更嚴重。去年是因為禽流感，我們給藥以後死亡率大概15％。今年的禽流感給藥以後醫不起來，死亡率大概8、90％，幾乎全部撲殺，「你不面對！」

謝龍介指出，現在大概還有蛋供給全世界的國家，比較穩定的就是中國大陸，我們不可能跟他買；第二個，巴西，太遠了！第三個，印度，很近，有機會，而且印度價格又便宜。那農委會看你要不要去做，產業開過多少座談會，都已經反映了。你就說沒有嘛，說沒代誌沒代誌。

謝龍介提到，農委會唯一做對的一件事就是補助產業升級，溫室的，水濂式雞舍，這個最快要2年半。就是你今天把錢備齊了，他最快要2年半才能恢復正常。「我們能期待這個政府嗎？」