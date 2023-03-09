就讀國二的小傑從小罹患妥瑞症，眨眼睛、搖頭晃腦、發出怪聲音的症狀總讓他招來別人異樣眼光，偶而感冒久久不癒，還會讓妥瑞症症狀加重，小傑因常被同學取笑像怪物而畏懼接觸人群，大林慈濟醫院中醫師阮膺旭從小傑臨床症狀表現，搭配中醫理論基礎，透過中藥和針灸治療，逐漸減緩他抽動等症狀發生，小傑的日常生活終於獲得改善。

小傑外婆說，小傑從小就被診斷為妥瑞氏症，直系血親阿公、阿嬤都有妥瑞症，推測可能是遺傳造成，因經常不由自主搖頭晃腦，學校同學取笑他像怪物，尤其大發作時，牙齒都會咬傷舌頭或內唇，流血沒辦法吃東西，重感冒時，更經常咳嗽咳到快喘不過氣，就像快休克，讓家人很擔心。

阮膺旭見到小傑時，他仍咳個不停，阮膺旭便以傳統溫熱咳嗽藥，將氣管撐開，再以較細的頭皮針在頭頭百會、四神聰等穴位針灸，藉此調節腦中神經傳導物質，果然成功改善小傑的症狀，

阮膺旭說，妥瑞氏症在中醫治療上，常從醒腦開竅、滋補腎陰降火、調理脾胃著手，藥材會用到天麻、鉤藤、遠志、石菖浦、知母、黃柏、白朮等，一般妥瑞症症狀會認為患者身體有熱，有時又會呈現出虛證，所以只要一感冒就會拖很久，建議飲食過冷或過熱都應避免，也可以適當按摩頭部的安神穴位。