28歲超人氣直播主李明珊（丟丟妹）因海派風格叫賣走紅，每次開播均吸引大票粉絲觀看，被冠上「直播天后」的封號，但李明珊和老公王心正1日正式達成離婚協議共識後，男方將繼續使用「丟丟妹」的稱號，對此昨(8日)李明珊在新成立的粉專「樓頂揪樓下」公開徵求新暱稱，而網友也發揮創意，讓留言區成為另類亮點。

李明珊8日分享一張完妝照，可見她綁起俏麗馬尾，露出甜美的笑容，搭配身上的白色西裝，看起來相當專業、有精神，似乎已準備好要走自己的路，同時在貼文中號召粉絲一起想新名字：「每日一則，讓你們忘記不了我，你們幫我取個暱稱吧」，並說道：「開放留言，我會親自看看選選。」

李明珊開放讓粉絲參與改名的過程。(圖/樓頂揪樓下 FB)

粉絲見到後反應相當熱烈，舉凡揪揪妹、珊寶妹、珊珊來了等名字均被提起，「我覺得揪揪妹不錯，唸台詞的時候應該有順」、「記得你說過你愛吃蝦，叫蝦蝦妹..哈！」、「妳休息太久了～珊珊來遲或珊珊來了」、「無敵珊寶妹….. 永遠無敵」、「大家好，嗨啾妹來了」、「珊媽咪」、「什麼名字都愛，愛的是妳本人。」

事實上，去年李明珊傳出婚變消息時，便開設新粉專「樓頂揪樓下」，而「丟丟妹」的名字已被老公王心正註冊走，超過100萬的粉專也歸男方，對此，網友對王心正提出質疑，為此王心正強調：「丟丟妹是我個人創立的，與我和李明珊的婚姻狀況無關。我的創作和努力，與任何一段婚姻都是獨立的。」