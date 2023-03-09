台北市政府警察局中山分局與刑大於8日深夜針對轄區的大型酒店、夜店，及幫派分子易聚集的特種行業場所，以及治安顧慮場所執行擴大臨檢，酒店的小姐們依序走出包廂，在大廳排排站等候警方查驗身分。（黃世麒攝）

台北市政府警察局中山分局與刑大於8日深夜針對轄區的大型酒店、夜店，及幫派分子易聚集的特種行業場所，以及治安顧慮場所執行擴大臨檢，酒店的小姐們依序走出包廂，在大廳排排站等候警方查驗身分。（黃世麒攝）

台北市政府警察局中山分局與刑大於8日深夜針對轄區的大型酒店、夜店，及幫派分子易聚集的特種行業場所，以及治安顧慮場所執行擴大臨檢，酒店的小姐們依序走出包廂，在大廳排排站等候警方查驗身分。（黃世麒攝）

台北市政府警察局中山分局與刑大於8日深夜針對轄區的大型酒店、夜店，及幫派分子易聚集的特種行業場所，以及治安顧慮場所執行擴大臨檢，酒店的小姐們依序走出包廂，在大廳排排站等候警方查驗身分。（黃世麒攝）

台北市政府警察局中山分局與刑大，於8日深夜針對轄區的大型酒店、夜店，及幫派分子易聚集的特種行業場所，以及治安顧慮場所執行擴大臨檢，酒店的小姐們依序走出包廂，在大廳排排站等候警方查驗身分，警方更在包廂內查緝到1名詐欺通緝犯，隨即將他上銬帶回警局。（黃世麒攝）

台北市政府警察局中山分局與刑大，於8日深夜針對轄區的大型酒店、夜店，及幫派分子易聚集的特種行業場所，以及治安顧慮場所執行擴大臨檢，霹靂小組警員持槍在酒店外警戒。（黃世麒攝）

竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，日前陸續在五星級酒店辦春酒，彼此串聯聚集，高調炫富，觀感不佳，引發社會議論。警政署長黃明昭指示，針對竹聯幫明仁會、旭仁會於北北基桃4縣市圍事、經營、依附的行業、場所，在8日深夜實施擴大臨檢掃蕩。

台北市政府警察局中山分局與刑大於8日深夜針對轄區的大型酒店、夜店，及幫派分子易聚集的特種行業場所，以及治安顧慮場所執行擴大臨檢，酒店的小姐們依序走出包廂，在大廳排排站等候警方查驗身分，警方更在包廂內查緝到1名詐欺通緝犯，隨即將他上銬帶回警局。